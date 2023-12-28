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Manisa FK, Mustafa Dalcı'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Manisa FK, Mustafa Dalcı'yı teknik direktör olarak atadı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Osman Özköylü'nün ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Dalcı, imza töreninde yaptığı konuşmada, Manisa FK'nın başarısı için çalışacaklarını ve hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise Dalcı'nın takımın başında olmasından mutluluk duyduklarını ve ikinci yarıda daha güçlü bir takım izlettireceklerini söyledi.

Manisa FK, Mustafa Dalcı\'yı teknik direktör olarak atadı
28.12.2023 - 11:46,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Manisa Futbol Kulübü, sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Mustafa Dalcı için imza töreni gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Mustafa Dalcı, "Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Akademisinden A takımına kadar örnek bir yapılanma var. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz Süper Lig olacak" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı'ya görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise "Mustafa Balcı hocamızı takımımızın başında görmek bizleri mutlu edecek. Ligin ikinci yarısında çok daha güçlü bir Manisa Futbol Kulübü izlettireceğiz. Devre arası transfer döneminde kadromuza katacağımız isimlerle de bunu göstereceğiz. İnanıyorum ki ligin ikinci yarısında çok daha güzel işler yapacağız. Bunun için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Hedefimizde en ufak bir sapma yok. Tüm taraftarlarımız ve Manisalı futbolseverleri bu noktada takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Sezon sonunda takımımızı Süper Lig'de göreceğimize inanıyoruz" dedi.

Dalcı, sırasıyla İstanbulspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarında teknik direktör olarak görev yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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