Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından 7 Temmuz'da yeniden toplanarak çalışmaların ikinci etabına başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manisa'da gerçekleştirdiği çalışmaların son antrenmanını bugün yaparak ilk etap kampını noktaladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ilk hazırlık sürecini tamamlayan Manisa FK'da futbolculara 3 gün izin verildi.
Manisa temsilcisi, kısa aranın ardından 7 Temmuz'da yeniden bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında çalışmalarını yoğun tempoda sürdürerek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?