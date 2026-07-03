Manisa FK'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı

Manisa FK\'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı
03.07.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, 2026-2027 sezonunun ilk etap kampını tamamlayarak 3 gün izin aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından 7 Temmuz'da yeniden toplanarak çalışmaların ikinci etabına başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının Manisa etabını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manisa'da gerçekleştirdiği çalışmaların son antrenmanını bugün yaparak ilk etap kampını noktaladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ilk hazırlık sürecini tamamlayan Manisa FK'da futbolculara 3 gün izin verildi.

Manisa temsilcisi, kısa aranın ardından 7 Temmuz'da yeniden bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında çalışmalarını yoğun tempoda sürdürerek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:15:21. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa FK'nın Hazırlık Süreci Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.