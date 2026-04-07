Manisa FK, Pendikspor\'u 2-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Manisa FK- Pendikspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, mücadeleye dair yaptığı açıklamada, "Öncelikle yine geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Ama biz kulüp vizyonumuz gereği her maça olabildiğince ayrı senaryolarda çalışmak zorundayız. Öyle de yaptık. Bu iki gün, üç gün bizim için çok zor geçmişti. Ama oyuncularım sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Söylediğimiz her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Belki ilk yarı bile maçı 2-0, 3-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık ama orada da pozisyonlarımız var. Bugün bence kazanmayı hakkeden taraf bizdik hem mücadelemizle hem girmiş olduğumuz pozisyonlarla. Şimdi yine önümüzde bir zor bir deplasmanımız var. Ona hazırlanacağız ve elimizden gelen en iyisini orada da yapmaya çalışacağız. Burada kadromuzda genç oyuncularımız var. Hepsine şans veriyoruz zaman zaman. Bazen çok iyi oluyorlar, bazen çok kötü oluyorlar. Ama bu yolu kulüp stratejimiz gereği tercih ettik ve her birine genç - tecrübeli demeden ayırt etmeden her birine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Van maçında da elimizden gelen en iyisini yapacağız" dedi.

Pendikspor cephesi

Çekişmeli ve mücadeleci bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Skor olarak memnun değilim. Futbol adına her şeyi yaptık açıkçası. Maçın başında çok basit kendi kendimize bir gol yedik. Maalesef son haftalarda kendi kendimize gol yememiz devam ediyor. Son haftalarda bir mağlubiyetle başlıyoruz. Bu da çok ilginç oldu açıkçası. Rakibin oyun kurgularına göre, şablonuna göre bir oyun planı belirlemiştik. Rakip zaman zaman 4-4-2 kalıyordu topun arkasında. Biz de blok aralarında ve kenar oyunlarıyla pozisyonu atmaya çalıştık. Ama daha maçın başında yediğimiz gol bizim bütün planımızı aslında bozdu. Çünkü rakip gol attıktan sonra daha çok kapanmaya ve 4-5-1 dizilişinde orta sahada kalabalık tutup kenarları da kapatmaya başladı. Ama ona rağmen ilk yarıda da ikinci yarıda da birçok pozisyonumuz var. Ceza sahasına çok fazlasıyla girdik. 46 kez ceza sahasına girdik. Yani daha bunun öncesi final paslarını yapamadığımız zamanlar da oldu. Üzgünüz yani gol olmayınca, skor olmayınca maalesef kazanamıyorsunuz. Futbolun temel prensibi bu. İlk yarıda bir penaltımız vardı. Bana göre yüzde 100 bir penaltıydı. Bir daha incelensin. Bence bunu hakemlerimiz atladı. Yüzde 100 bir penaltı. Furkan'a yapılan iki defa bir müdahale var. Doğru dürüst yayıncı kuruluş da göstermedi. Yani açıkçası yüzde 100 penaltı es geçildi diye düşünüyorum ben. Takdir haklarını biraz daha hakemler onlardan yana kullandı. Çok iyi bir puan aldıklarını zannetmiyorum ben bu karşılaşmada. Maalesef futbolu ileriye değil de geriye götürüyorlar. Bunu görüyorum. İkinci yarı çok daha baskılı oynadık. Çok daha pozisyonlarımız var. Daha fazla içeri girdik. Hazır olmayan oyuncuları mecbur sahaya atmak zorunda kaldık. Şimdi bu oyuncular uzun zamandır sakat. Doğru dürüst bizle de idmanlara çıkmadılar. Takımımızda 6-7 tane ciddi sakatlık var ki kadromuz zaten kısıtlı ve bu oyuncuların eksikliğini hissediyoruz. Fit değiller. Daha doğru dürüst biz de idmanlara çıkmadılar. Onların da dezavantajını yaşıyoruz ama yapacak şey yolumuza devam ediyoruz. Biz play-off'ları hedef aldık. Bugün kazansaydık çok daha rahatlayacaktık play-off yolunda. Bir avantajı kaçırdık diye düşünüyorum. Rakibimiz Manisa FK'yı da tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Son karşılaşmada Adana Demirspor'a mağlup olduklarında bugün bir refleks göstereceklerini biliyorduk iç sahada özellikle. İyi bir takım, hareketli bir takım. Oyunu pozitif anlamda oynayan bir takım ama bugün tabii biz sürpriz ettik biraz da. Çok fazla baskılı oynayınca bir de kaybettiğimiz toplarda da onlara geçiş verdik. Pozisyonlar da verdik. Ama maalesef skor olarak istediğimiz gibi olmadı. O yüzden önümüze bakıyoruz. Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Oraya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA