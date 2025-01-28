Manisa FK, Sakaryaspor\'u Deplasmanda Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa FK'da yüzler gülüyor. Haftayı 3 puanla kapatan Manisa FK, 29 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Trendyol 1. Lig'in 19. ve 20. haftasında evinde oynadığı 2 maçı da kaybeden Manisa FK, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1. Lig'de, Sakaryaspor'u ilk kez deplasmanda yenmeyi başaran Manisa FK haftayı 3 puanla kapatırken, düşme hattının hemen üstünde rahat bir nefes aldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 2 Şubat Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. - MANİSA