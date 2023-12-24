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Manisa FK, Şanlıurfaspor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
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Manisa FK, Şanlıurfaspor maçına eksiklerle çıkacak

Manisa Futbol Kulübü, Boluspor'a mağlup olduktan sonra Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Domgjoni'nin kırmızı kart cezası ve Ayberk ile Korenica'nın sakatlıkları nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecekler.

Manisa FK, Şanlıurfaspor maçına eksiklerle çıkacak
24.12.2023 - 12:16,
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Hafta içi mesaisinde deplasmanda Boluspor'a tek golle mağlup olup çıkışa geçemeyen Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Burak OIcar görev alacak.

Ev sahibi Manisa FK'da Bolu deplasmanında kırmızı kart gören stoper Domgjoni'nin yanı sıra sakatlıkları süren Ayberk ve kanat Korenica mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Osman Özköylü, 2023 yılının son maçına çıkacaklarını ve kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Bu maç öncesi Manisa FK'nın 18 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa FK, Şanlıurfaspor maçına eksiklerle çıkacak - Son Dakika
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