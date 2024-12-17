Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
U17 Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Şanlıurfaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK Şanlıurfaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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