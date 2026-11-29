Manisa Futbol Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü Sebat Spor Kulübü'nü konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kapalı alt ve misafir tribünü biletleri 100 TL'den satışa sunulurken, kadın ve 18 yaş altı taraftarlar mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek.

Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sebat Spor Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Manisa FK'nın iç sahada oynayacağı karşılaşmayı kadın ve 18 yaş altı taraftarlar ücretsiz izleyebilecek. Ücretsiz giriş hakkından yararlanmak isteyen taraftarların Passolig kartı sahibi olması gerekiyor. Passolig kartı bulunmayanların kart çıkarması, mevcut kart sahiplerinin ise kart vizelerini yenilemesi gerekiyor. Ücretsiz biletler maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün ve misafir tribünü için 100 TL olarak belirlendi.