Hazırlık maçları programının daha sonra açıklanacağı Manisa FK, hazırlıklarına 25 Temmuz'dan itibaren kendi tesislerinde devam edecek.

Kaynak: AA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK, sezon hazırlıklarına yarın başlayacak - Son Dakika

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