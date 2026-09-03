Manisa FK Teknik Direktörü Çoşkun: Oyuncularımızın her birinden eminiz - Son Dakika
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Manisa FK Teknik Direktörü Çoşkun: Oyuncularımızın her birinden eminiz

Manisa FK Teknik Direktörü Çoşkun: Oyuncularımızın her birinden eminiz
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Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'ya 4-2 yenilen Manisa FK'da Teknik Direktör Selman Çoşkun, oyun ve oyuncu grubunu sahiplenerek hataları gözden geçirip ayağa kalkacaklarını söyledi. İlk yarıdaki 3 değişikliğe ilişkin ise tüm oyuncuların değerli olduğunu, ilk 11-sonradan giren ayrımı yapmadıklarını belirtti.

Manisa FK Teknik Direktörü Selman Çoşkun, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Arkadaşını daha fazla değerli kılan oyuncumuz, bizim en değerli oyuncumuz. Dolayısıyla biz ilk 11, sonradan girenler şeklinde bakmıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK'ya 4-2 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Selman Çoşkun, "Bizim için üzücü bir tablo ortaya çıktı. Ancak oyunu ve oyuncuyu sahiplenmemiz gerekiyor. Oyunumuzu tekrardan gözden geçirip yaptığımız hataları sahiplenmemiz gerekiyor. ve tekrardan ayağa kalkıp yola devam edeceğiz. Çünkü bu uzun bir yolculuk, daha 5. haftadayız ve güçlü bir oyuncu grubuna sahibiz. Birbiriyle birlikteliği, oyun karakterini bugün her ne kadar sahaya yansıtamasak da biz oyuncu grubumuza inanıyoruz. ve bundan sonraki müsabakada tekrar ayağa kalkacaklarına ve ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarına eminiz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için burada kaybetmekten ziyade, oyuncu grubunun tekrardan hafta içi antrenmanlarla en iyi seviyeye gelmesi önemli. ve biz de bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz. Lig uzun bir maraton dediğim gibi ve sonuç olarak önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"Arkadaşını daha fazla değerli kılan oyuncumuz, bizim en değerli oyuncumuz"

İlk yarı bitmeden yapılan 3 değişikliğe ilişkin konuşan Çoşkun, bütün oyuncularının değerli olduğunu belirterek, "Bizim bütün oyuncularımız değerli. ve bir de şu açıdan da bakıyoruz; arkadaşını daha fazla değerli kılan oyuncumuz, bizim en değerli oyuncumuz. Dolayısıyla biz ilk 11, sonradan girenler şeklinde bakmıyoruz. Bugün oyuncularımızın sahaya koyduğu performanstan tabii ki memnun değiliz ama bu oyuncularla biz başlangıca dönecek olursanız buraya namağlup bir şekilde geldik. ve sonuçta tekrar bu oyuncularla, biraz önce de söylediğim gibi, ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz. Yani öyle düşünmüyoruz biz. Oyuncularımızın her birinden eminiz. Her birisi gireni, çıkanı aratmayacak şekilde. Ancak bugün dediğimiz gibi istediğimiz oyun formatını çok fazla yansıtamadık. Hani taktiksel anlamda çok fazla konuşamıyorum. Biz bu maça aslında çok da ciddi bir şekilde hazırlanmıştık. Özellikle Iğdır takımının birinci bölgeden üçüncü bölgeye, kanatlardan, iç koridordan merkeze koşular yapacağını biliyorduk. Özellikle sağ taraftan o koşulara, birinci bölgeden atılan uzun toplarla sonuca gideceğini planladığını biliyorduk. Buna yönelik çalışmalar yaptık ama bazen olamayabiliyor. Ne kadar isteseniz de ne kadar arzu etseniz de bazen olamayabiliyor. O yüzden bütün oyuncularımıza biz çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden değerli ve o şekilde düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trendyol, Manisa, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Teknik Direktörü Çoşkun: Oyuncularımızın her birinden eminiz - Son Dakika

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