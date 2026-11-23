Manisa FK, Ümraniyespor deplasmanı öncesi 16. hafta hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde 15. haftanın ardından Ümraniyespor bir maç eksiğiyle 18 puanla 11. sırada, Manisa FK 16 puanla 15. sırada bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa FK, kritik mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla idmanı tamamladı.
Ligde 15. haftanın ardından Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle topladığı 18 puanla 11. sırada yer alırken, Manisa FK ise 15 maçta elde ettiği 16 puanla 15. sırada bulunuyor.
Manisa FK, yarın gerçekleştireceği idmanla Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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