Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti

Manisa FK, Ümraniyespor\'u 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.

11.03.2024 22:37  Güncelleme: 22:39
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Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Dk. 90+2 Bekir Karadeniz), Dokanovic, Topalli, Rroca (Dk. 78 Oğuz Gürbulak), Ofkir (Dk. 90+2 Doğukan Emeksiz), John Mary (Dk. 62 Diallo)

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Saponjic), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 87 Tiago Çukur), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Atalay Babacan), Muhammed Mert (Dk. 69 Emre Demir), Emrecan Bulut, Onur Ayık (Dk.69 Melih Okutan)

Goller: Dk. 12 Sinan Osmanoğlu, Dk. 22 Topalli, Dk. 85 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 74 Saponjic, Dk. 80 Emre Demir (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 1 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 66 Muhammed Mert, Dk. 77 Cavare, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor) Dk. 31 Ofkir, Dk. 77 Rroca (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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