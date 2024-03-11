Manisa FK, Ümraniyespor\'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli çok değerli. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz." dedi.
Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Özellikle ilk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Puan anlamında da iki takım için çok özel ve çok değerliydi bu maç. Dolayısıyla çok zor geçti. Bir, iki haftadır çok güçlü oyunlar oynuyoruz ama bunun bir şekilde sonucunu alamıyorduk." diye konuştu.
Uzun süredir kazanamamanın verdiği baskıyla ikinci yarıda zorlandıklarına dikkati çeken Dalcı, şunları kaydetti:
"Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen işte futbolcu bazen skoru korumak adına çok gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibarıyla üçüncü golü atıp maçı kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz."
Ümraniyespor cephesi
Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı da her iki takım açısından alt sıralardan kurtulmak için önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını, maça çok iyi hazırlanmalarına ve 90 dakika boyunca sahaya üstün bir oyun yansıtmalarına rağmen yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.
Balcı, iyi oyunla teselli bulduklarını dile getirerek, "Kazanmak için de elimizden gelen tüm gayreti, tüm oyuncularımız, girenler, çıkanlar gösterdi ama tabii futbolda dikkat çok önemli. Tam birinci devrede oyun tamamen bizim lehimize giderken küçük detaylarda boğulduk, yaptığımız küçük hatalar bize bedel ödetti. Ama devre arasında da yaptığımız değişiklikler oyuncuların özellikle sahaya getirmiş olduğu karakter kazanmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bu maçın böyle bitmesi çok üzücü." ifadelerini kullandı.
Sezonu iyi bir şekilde bitireceklerine olan inancını vurgulayan Balcı, "Biz yolumuza, önümüzdeki yılın hazırlığına başlayacağız. Manisa takımında da onlar için de önemli bir maçtı. Ben onları da tebrik ediyorum. Futbol böyle bazen iyi oynarsınız ama kazanamayabilirsiniz. Ama bu iyi oyunu devam ettirdiğinizde kazanma yüzdeleriniz artar. Bundan sonraki süreçte de her iki takım da inşallah arzuladığı yeri yakalar. Biz Ümraniyespor olarak oyuncularımıza olan güvenimizden çok eminiz. İnşallah ligi de en iyi yerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
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Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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