Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Manisa FK, Ümraniyespor\'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.

11.03.2024 23:13
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli çok değerli. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Özellikle ilk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Puan anlamında da iki takım için çok özel ve çok değerliydi bu maç. Dolayısıyla çok zor geçti. Bir, iki haftadır çok güçlü oyunlar oynuyoruz ama bunun bir şekilde sonucunu alamıyorduk." diye konuştu.

Uzun süredir kazanamamanın verdiği baskıyla ikinci yarıda zorlandıklarına dikkati çeken Dalcı, şunları kaydetti:

"Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen işte futbolcu bazen skoru korumak adına çok gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibarıyla üçüncü golü atıp maçı kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için tabii ki çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz."

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı da her iki takım açısından alt sıralardan kurtulmak için önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını, maça çok iyi hazırlanmalarına ve 90 dakika boyunca sahaya üstün bir oyun yansıtmalarına rağmen yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.

Balcı, iyi oyunla teselli bulduklarını dile getirerek, "Kazanmak için de elimizden gelen tüm gayreti, tüm oyuncularımız, girenler, çıkanlar gösterdi ama tabii futbolda dikkat çok önemli. Tam birinci devrede oyun tamamen bizim lehimize giderken küçük detaylarda boğulduk, yaptığımız küçük hatalar bize bedel ödetti. Ama devre arasında da yaptığımız değişiklikler oyuncuların özellikle sahaya getirmiş olduğu karakter kazanmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bu maçın böyle bitmesi çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Sezonu iyi bir şekilde bitireceklerine olan inancını vurgulayan Balcı, "Biz yolumuza, önümüzdeki yılın hazırlığına başlayacağız. Manisa takımında da onlar için de önemli bir maçtı. Ben onları da tebrik ediyorum. Futbol böyle bazen iyi oynarsınız ama kazanamayabilirsiniz. Ama bu iyi oyunu devam ettirdiğinizde kazanma yüzdeleriniz artar. Bundan sonraki süreçte de her iki takım da inşallah arzuladığı yeri yakalar. Biz Ümraniyespor olarak oyuncularımıza olan güvenimizden çok eminiz. İnşallah ligi de en iyi yerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

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