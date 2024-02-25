Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterdi

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, aldıkları sonuç nedeniyle hakeme tepki gösterirken, Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu ise oyuncularını tebrik etti. Kaloğlu, maçta verilmeyen penaltı kararlarına dikkat çekerek adil bir yönetim istediklerini belirtti.

25.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuç nedeniyle hakeme tepki gösterdi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemini tebrik ettiğini belirterek, basın toplantısını tamamladı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise son dakikada buldukları gol sonucu aldıkları bir puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

"Oyuncularım son dakikaya kadar da mücadeleyi bırakmadılar." diyen Kaloğlu, "Aslında oyunun geneline baktığımızda kazanması gereken takım bizdik. Ama son vuruşları final öncesi pasları birazcık daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdi. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Onlarla da gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada bir penaltılarının hakem tarafından verilmediğini savunan Kaloğlu, "Rakibe bir penaltı verildi ve doğruydu. Ama bizim de bir penaltımız vardı. Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı. Hakem kardeşlerimiz daha dikkatli olmalarını diliyorum. Çünkü son üç haftadır, dört haftadır her maçta bir penaltımız var yüzde yüz ve alamıyoruz bu penaltıları. Umarım bu son olur. Bize karşı sadece adil olsunlar istiyoruz. Maalesef son üç haftada da bu kararlar bizim aleyhimize oldu" diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Mustafa Dalcı, Trendyol, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 20:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, hakeme tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement