Manisa FK'ya gurbetçi takviye

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Almanya'nın FC Köln 2 takımından gurbetçi sol bek Mert Kuyucu'yla sözleşme imzaladı. St. Pauli altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törenme kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan kontrata imza attı. Törene kulübün başkan vekili Engin Anlı da katıldı.

İmza töreninde konuşan Mert Kuyucu, "Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok büyük hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa FK formasıyla başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Mert Kuyucu'ya Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı dileyen Engin Anlı ise "Mert, Avrupa'daki oyuncu izleme ekibimizin yakından takip ettiği bir oyuncuydu. Kendisini Manisa Futbol Kulübü'ne kazandırdığımız için mutluyuz. Mert'e Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.