Manisa FK Yeni Sahibiyle Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Manisa FK Yeni Sahibiyle Yola Çıkıyor

Manisa FK Yeni Sahibiyle Yola Çıkıyor

Manisa FK, Mevlüt Aktan'dan Ersin Öztaş'a devredildi. Hakan Şapçı teknik direktör olarak atandı.

19.12.2024 22:25
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Uzun zamandır birleşme görüşmeleri yapan Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK ile Manisa Süper Amatör Ligde oynayan Manisaspor'da yeni gelişmeler yaşanıyor. 8 senedir Manisa FK'nın sahibi olan iş insanı Mevlüt Aktan Kulübü Ersin Öztaş'a devrederken, Manisa FK Teknik Direktörlüğü için Manisaspor'u çalıştıran Hakan Şapçı ile anlaşıldığı duyuruldu.

Manisa Futbol Kulübü Ersin Öztaş'a devredildi

Manisa Futbol Kulübü, bugün itibarıyla iş insanı Ersin Öztaş'a devredildi. Yeni dönemin Manisa şehrine hayırlı olmasını dileyen Öztaş, Manisa futbolu için çok çalışacaklarını ifade etti.

Manisa Futbol Kulübü, Mevlüt Aktan tarafından iş insanı Ersin Öztaş'a devredildi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Mevlüt Aktan, Manisa'ya önemli bir değer bırakmanın gururunu yaşadığını belirterek Ersin Öztaş'a hayırlı olsun dileğinde bulundu. Mevlüt Aktan'a teşekkürlerini ileten Öztaş ise, sürecin Manisa şehrine hayırlı olmasını dileyerek yeni süreçte Manisa futbolu için çok çalışacaklarını ifade etti.

Süper Amatör'den Trendyol 1. Lig'e

Devredilen Manisa Futbol Kulübü öte yandan Manisalı teknik adam Hakan Şapçı ve ekibi ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Teknik Direktör Hakan Şapçı, Şanlıurfaspor maçı sonrasında mesaisine başlayacak.

Mevlüt Aktan veda etti

Manisa FK'yı devreden Mevlüt Aktan ise bir veda mesajı yayımladı. Aktan mesajında, "Bugün, sekiz yıl boyunca büyük bir onurla sürdürdüğüm, hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadığım Manisa Futbol Kulübünde hikayemizin sonuna geldik. Büyük zorluklarla 1. Lig'e kadar taşıdığımız, Manisa adını gururla temsil ettiğimiz, Akademisinden sayısız sporcu yetiştirdiğimiz, Milli Takımlara futbolcu gönderdiğimiz kısacası Türk futbolunda bir marka haline getirdiğimiz, Manisa Futbol Kulübümüzü, iş insanı Sayın Ersin Öztaş'a devretmiş bulunmaktayız. Kendisi, kulübümüz ve şehrimiz adına çok önemli bir misyon yüklenmiştir. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Verdiğimiz karar bizim için hiç kolay olmadı. Zira, süreçte gönül bağı kurduğumuz ve bin bir emek ve zorlukla mücadele ederek çok değerli bir marka haline getirdiğimiz Manisa Futbol Kulübü'nün istikrarını, sürdürülebilirliğini ve gelecekteki başarılarını garanti altına almak adına böylesi bir fedakarlıkta bulunmamızın daha doğru olacağı kanaatiyle verdiğimiz karar, esasen çok önemli bir adımdır. Manisa Futbol Kulübü'nün, yetiştirici kimliğiyle bu yolda yürümeye ve şehrimizin adını daha üst liglerde duyurmaya devam edeceğine inancımız tam. Biz de her platformda kulübümüzün gelişimini takip etmeye ve bize ihtiyaç duyulduğu sürece kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz. Siz Manisalılardan ricam, yürekten inandığımız futbolun birleştirici gücü Manisa'da da karşılık bulsun ve Kulübümüz süreç içerisinde tüm Manisa Kamuoyuna mal olan büyük bir camia kulübü haline gelsin. Bu amaçla, şehrimizin yeni dönemde de Manisa Futbol Kulübü'ne sahip çıkmanız çok önemlidir. Bu kulüp, tüm Manisa'nın ortak değeri, ortak sevdasıdır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edersek, bu kulüp çok daha büyük başarılar elde edecektir. Manisa Futbol Kulübü, her zaman kalbimde olacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK Yeni Sahibiyle Yola Çıkıyor - Son Dakika

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