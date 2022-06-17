Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabına Manisa'da başlayan Manisa Futbol Kulübü, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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