Manisa FK\'den play-off yolunda kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK, 2-0 kazandı.

MANİSA FK UMUT TAZELEDİ

Ahmet Pektaş yönetimindeki Ege temsilcisi Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lois Diony ve 90+5'de Muhammed Kiprid kaydetti.

PLAY-OFF UMUTLARI SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manisa FK, puanını 46'ya yükselterek play-off umutlarını sürdürdü. Play-off potasındaki Pendikspor ise 57 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında, Manisa FK, zorlu Vanspor deplasmanına çıkacak. Pendikspor, kendi sahasında ilk 3 sırayı hedefleyen Çorum FK'yi ağırlayacak