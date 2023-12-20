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Manisa Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında mücadele edecek. - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında mücadele edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olacak. Mücadele yarın saat 14.00'te başlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Boluspor deplasmanında mücadele edecek.
20.12.2023 - 14:23,
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda yarın Boluspor'a konuk olacak.

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılar, Bolu deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi yardımcılıklarını Samet Özkul ve Buğra Can Semercioğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın. - MANİSA

Kaynak: İHA
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