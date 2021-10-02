Manisa Futbol Kulübü çıkış peşinde

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek zirve yarışından hızla uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Eyüpspor 'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tormin mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Özbalta, "Haftalardır istediğimiz skorları alamadık. Eyüpspor karşılaşmasına milat gözüyle bakıyoruz. Takımıma inancım tam" diye konuştu.

Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı

İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi