Batuhan Kör Manisa FK'da - Son Dakika
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Batuhan Kör Manisa FK'da

28.07.2022 17:32
Batuhan Kör Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, genç forvet oyuncusu Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, genç forvet oyuncusu Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Trabzonspor'dan genç forvet oyuncusu Batuhan Kör'ü 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Özmen katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Batuhan Kör'ün takımımıza enerji ve güç katacağını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Özmen ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak transferlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman bir üst lig. Batuhan'ın takımımıza enerji ve güç katacağını düşünüyorum. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Süper Lig yolunda da Manisa Futbol Kulübümüze katkı sunacağına eminim. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Batuhan Kör, Ali Özmen, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batuhan Kör Manisa FK'da - Son Dakika

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