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Manisa Futbol Kulübü, John Mary'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, John Mary'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de ara transfer harekatına başlayarak Çaykur Rizespor'dan ayrılan Kamerunlu golcü John Mary'i kadrosuna kattı. Mary, sezon sonuna kadar Manisa FK'ya katkı sağlamak ve Süper Lig'e yükselmek için geldiğini belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, John Mary\'i kadrosuna kattı
09.01.2024 - 11:08,
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MANİSA,

1'inci Lig'de ara transfer harekatına başlayan Manisa Futbol Kulübü daha önce anlaşmaya vardığı Çaykur Rizespor'dan ayrılan Kamerunlu golcü John Mary'i resmen kadrosuna kattı. Son 1.5 sezondur Süper Lig'de top koşturup bu yıl yalnız 2 maçta şans bulabilen 30 yaşındaki futbolcunun imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı.

Siyah-beyazlıların sezon sonuna kadar anlaştığı Mary, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Manisa FK ara transferde daha önce yine Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u da almıştı.

Kaynak: DHA
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