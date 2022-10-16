Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Amberçay Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. Manisa FK, 18 Ekim Salı günü saat 14.00'te Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Altay maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Antrenman şut ve orta organizasyonlarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haberleri! Manisa FK'da kupa hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.