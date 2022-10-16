Manisa haberleri! Manisa FK'da kupa hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Manisa haberleri! Manisa FK'da kupa hazırlıkları başladı

16.10.2022 12:48
Manisa haberleri! Manisa FK'da kupa hazırlıkları başladı

Manisa haberleri: Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda kendi evinde karşılaşacağı A. Eynesil Belediyespor hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda kendi evinde karşılaşacağı A. Eynesil Belediyespor hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Amberçay Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. Manisa FK, 18 Ekim Salı günü saat 14.00'te Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Altay maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Antrenman şut ve orta organizasyonlarıyla sona erdi.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberleri! Manisa FK'da kupa hazırlıkları başladı - Son Dakika

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