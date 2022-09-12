Manisa haberleri! Manisa FK kayıp için üzgün - Son Dakika
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Manisa haberleri! Manisa FK kayıp için üzgün

12.09.2022 10:33
Manisa haberleri! Manisa FK kayıp için üzgün

Manisa haberler: SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor ve Yılport Samsunspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, evinde sonuncu Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak yaşadığı puan kaybına üzüldü.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor ve Yılport Samsunspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, evinde sonuncu Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak yaşadığı puan kaybına üzüldü. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen ve son dakikada Batuhan'ın golüyle yenilgiden kurtulan siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, maçın zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli bir takım olduğuna vurgu yapan Eriş, "Rakibimiz geçen sezon Süper Lig'de oynayan 6 oyuncusuyla karşımıza çıktı. Maçtan önce de bunun için çok çalıştık ama bazen sahada istediklerimiz olmuyordu. Rakibe çok pozisyon verdik. Rakibimiz Yeni Malatyaspor neredeyse 15 dakikaya yakın yerden kalkmadı. Böyle bir rakibe karşı kazanmayı çok isterdik. Mücadele etmeye çalıştırlar ama bize karşı bu anlamda oyunu böyle durdurarak oynamaları tamamen bizim oyuna tekrar tekrar girmemizi engelledi" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haberleri! Manisa FK kayıp için üzgün - Son Dakika

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