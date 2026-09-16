Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı 1. Lig'e yükseldi

Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı 1. Lig\'e yükseldi
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Konya'da düzenlenen U14 Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Manisa ekibinin başarısında antrenör İsmail Hakkı Yılmaz'ın sezon boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar da önemli rol oynadı.

Konya'da düzenlenen U14 Hokey Gelişim Ligi'nde mücadele eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Konya'da gerçekleştirilen U14 Hokey Gelişim Ligi'nde Manisa'yı temsil eden Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, oynadığı karşılaşmalarda ortaya koyduğu başarılı performansla ligi ikinci sırada tamamladı. Sezon boyunca sergilediği mücadele ve takım oyunu ile dikkat çeken Manisa ekibi, elde ettiği dereceyle 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı'nın başarısında sporcuların sahadaki mücadelesinin yanı sıra antrenör İsmail Hakkı Yılmaz'ın sezon boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar da önemli rol oynadı.

Elde edilen başarı, Manisa'da hokey sporuna yönelik ilginin ve sporcu sayısının artırılması açısından da önem taşıyor. Kentte son dönemde hokey branşına yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte genç sporcuların müsabakalarda Manisa'yı başarıyla temsil etmesi dikkat çekiyor.

Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı, U14 Gelişim Ligi'nde elde ettiği ikincilik derecesinin ardından yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Yılmaz, Manisa, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa İl Karması Hokey Kız Takımı 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika

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