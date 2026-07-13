Manisa Muaythai Takımından Başarı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'na 6 sporcuyla katılan Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi, 5 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Manisalı sporcular, organizasyonu yüzde 90 başarı oranıyla tamamladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları, 5 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 22 kategoride 209 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyonaya kota alarak katılma hakkı kazanan 6 sporcuyla iştirak eden Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi, 5 sporcusunu kürsüye çıkarmayı başardı.

Şampiyonada Şeyma Nur Savranbaşı ile Selin Öztürk Türkiye ikincisi olurken, İsmail Yaman, Ömer Faruk Öksüz ve İlkim Nilsu Kelat ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"Yüzde 90 başarıyla tamamladık"

Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi Sorumlusu Ahmet E. Demiraslan, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Demiraslan, "Yüzde 90 başarı oranıyla tamamladığımız Türkiye Şampiyonası'nda bizlerden desteklerini esirgemeyen İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk'e, antrenörlerimiz Ediz Barış ve Mustafa Ören'e, büyük özveriyle mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisalı sporcuların elde ettiği dereceler, kentin muaythai branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA