Manisa, Muaythai Zafer Kupası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Manisa, Muaythai Zafer Kupası'nda 4 Madalya Kazandı

Manisa, Muaythai Zafer Kupası\'nda 4 Madalya Kazandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen kupada Manisa, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile öne çıktı.

Afyonkarahisar'da 45 ilden 386 sporcunun katılımıyla düzenlenen 30 Ağustos Muaythai Zafer Kupası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

30 Ağustos Muaythai Zafer Kupası, Afyonkarahisar'da 45 ilden 386 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada Manisa'yı temsil eden sporcular, rakipleri karşısında sergiledikleri başarılı performansla kente 4 madalya kazandırdı.

Şampiyonada mücadele eden Manisalı sporculardan Tevfik Berk Köroğlu birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Taha Berk Çaparlı ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Akın Gürsaf ve Eymen Ece ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "30 Ağustos Muaythai Zafer Kupası'nda Manisa'mızı başarıyla temsil ederek madalya kazanan sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörümüz Ediz Barış'ı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Manisa, Gümüş, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa, Muaythai Zafer Kupası'nda 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

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