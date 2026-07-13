Manisa'nın Genç Badmintoncuları Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Manisa'nın Genç Badmintoncuları Bronz Madalya Kazandı

Manisa\'nın Genç Badmintoncuları Bronz Madalya Kazandı
13.07.2026 21:38
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İstanbul'daki turnuvada Simay Koca ve Defne Demir, Manisa'ya iki bronz madalya kazandırdı.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Youth Open 2026 Badminton Turnuvası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, iki bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Turnuvanın U11 Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Simay Koca, rakipleri karşısında ortaya koyduğu performansla üçüncü oldu. Simay Koca, bu derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

U11 Çift Kızlar kategorisinde korta çıkan Defne Demir ve Simay Koca ikilisi de başarılı mücadeleleri sonucunda üçüncülüğü elde ederek Manisa'ya bir bronz madalya daha kazandırdı.

Genç sporcuların uluslararası bir organizasyonda elde ettiği dereceler, Manisa'da badminton branşına yönelik sürdürülen altyapı çalışmalarının önemini ortaya koydu. Küçük yaşlarda spora yönlendirilen sporcuların kürsü başarısı, kentte oluşturulan sporcu havuzunun gelişimine de katkı sağladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Uluslararası İstanbul Youth Open 2026 Badminton Turnuvası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Bu sonuçlar, badminton branşında altyapıya yönelik yürütülen planlı çalışmaların karşılığını göstermektedir. Sporcularımız Simay Koca ve Defne Demir ile yetişmelerinde emekleri bulunan antrenörlerimiz Zeliha Demir ve Okan Demir'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'nın Genç Badmintoncuları Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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