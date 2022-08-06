Salihli'de kardeşlik futbol turnuvası heyecanı - Son Dakika
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Salihli'de kardeşlik futbol turnuvası heyecanı

06.08.2022 13:41
Salihli'de kardeşlik futbol turnuvası heyecanı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Müftülük Diyanet Gençlik Merkezi tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında "Camini Bul, Takımını Kur" sloganı ile "Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Müftülük Diyanet Gençlik Merkezi tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında "Camini Bul, Takımını Kur" sloganı ile "Kardeşlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda düzenlenen turnuvaya 12 Yaz Kur'an Kursu takımı katıldı. Yaklaşık 2 hafta devam edecek olan turnuvaya Fahribey, Zafer Kur'an Kursu, Sart, Kemerdamları, Burhan, Hz.Ömer, Diyanet Gençlik Merkezi, Şüheda Camii, Güneş, Durasıllı, Köseali ve Çaypınar Yaz Kur'an kursu takımları katıldı.

3 grup halinde gerçekleştirilecek olan turnuvanın başlama vuruşunu Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek ve Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş birlikte yaptı.

Yaz Kur'an kursları çerçevesinde camilerde, Kur'an kurslarında Kur'an eğitimi verildiğini belirten Salihli Müftüsü Adem Karakelebek "Yaz kurslarımıza katılan öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Diyanet Gençlik Merkezimiz tarafından 'Kardeşlik Futbol Turnuvası' düzenlendi. Düzenlenen turnuva ile gençlerimizin kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Müftü Karakelebek, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi. Turnuvaya katılan öğrencilere Salihli Belediyesi İkram Aracı tarafından soğuk içecek ikramında bulunuldu.

Öte yandan turnuva sonunda Salihli Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verileceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

gençlik, Salihli, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli'de kardeşlik futbol turnuvası heyecanı - Son Dakika

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