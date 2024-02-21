Manisa\'nın Sarıgöl ilçesindeki öğrenci yüzme yarışmalarında büyük başarı elde etti

Spor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Yiğit Alp Koşararslan, okul sporları kapsamında düzenlenen yüzme yarışmalarında üç il birinciliği ile ikincilik derecelerini kazanarak kentin gururu oldu.

Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yiğit Alp Koşararslan, okul sporları kapsamındaki yüzme müsabakalarında büyük başarı yakaladı. Koşararslan, üç il birinciliği ile ikincilik kazanarak dereceler elde ederken, ilçesini de gururlandırdı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencimiz, Manisa'da yapılan okullar arası yüzme yarışmalarında; 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 50 metre serbest yarışmalarında il birinciliği ve 200 metre serbest yüzmede il ikincisi olmuştur. Toplamda üç dalda Manisa il birinciliği ve bir dalda ikinciliği olmak üzere 4 kulvarda da derece elde ederek ilçemizi gururlandırmıştır" dedi - MANİSA