Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı - Son Dakika
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Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı

03.08.2022 12:00
Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı

Manisa'nın yetiştirdiği tecrübeli teknik adamlardan biri olan Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme'nin köklü kulüplerinden Koldere FK ile anlaştı.

Manisa'nın yetiştirdiği tecrübeli teknik adamlardan biri olan Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme'nin köklü kulüplerinden Koldere FK ile anlaştı. 53 yaşındaki teknik adam 16 yıl sonra yeniden Koldere FK'ya dönmenin heyecanı ve gururunu yaşadığını söyledi.

Manisa'nın yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri olan ve Ege Bölgesinin de yakından tanıdığı 53 yaşındaki Teknik Direktör Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Koldere FK ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardı.

Koldere FK Başkanı Sedat Gümüşgönül ve yönetim kurulu üyelerinin görüştüğü Rıdvan Türküler Koldere FK'nın yeni teknik direktörü oldu. Koldere FK'nın transferden sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsrev Mete, "Kulübümüzü, camiamızı, Manisamızı ve özellikle Ege futbolunu yakından tanıyan, geçmiş dönemlerde Koldere FK'ya hizmet etmiş olan Rıdvan hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz belli. İnşallah her iki taraf için hayırlı olur ve sonunda şampiyon olan Koldere FK olur." dedi.

Tecrübeli teknik direktör Rıdvan Türküler ise, "Yeni heyecan, yeni duygular, yepyeni bir anlayış, sevgi, saygı, birliktelik, aidat duygusu ve aile ortamı içerisinde inşallah hep birlikte başaracağız. Yeşil beyazlı ekiple anlaşmaktan dolayı mutluyum. Geçmişte 2 farklı dönemde görev yaptığım, güzel dostluklarımızın olduğu Koldere Futbol kulübüne 16 yıl sonra dönmek gerçekten heyecan ve gurur verici. Her iki taraf için hedef ve düşünceler aynı. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Manisa amatör futbol camiasında hedefe ulaşmak için çok çalışan, mücadele gücü yüksek, karakterli oyuncu gurubuyla zevk veren gerçek bir aile ortamı içerisinde keyifle izlenen bir takım olacağız. Hayırlı olsun. Biriz beraberiz biz gerçek güzel bir aileyiz. Yeni sezon tüm amatör futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız belasız sakatlıksız skor ve sonuçlar ne olursa olsun centilmenlik ruhuna yakışır bir şekilde olsun. Kazanan Koldere FK ailesi ve Manisa amatör futbolu olsun." diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Koldere FK'da Rıdvan Türküler dönemi başladı - Son Dakika

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