Manisa Oryantiring\'de Zafer

24.05.2026 18:17
Demirci'nin sporcuları U14 Türkiye Şampiyonası'nda önemli derecelerle başarılar elde etti.

Balıkesir'de düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası ve U14 Ligi Kademe Yarışları'nda Manisa'yı temsil eden Demirci, Soma ve Akhisarlı sporcular önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Takım kategorilerinde yarışan sporculardan Demirci K14B Takımı Türkiye şampiyonu olurken, Demirci K10A Takımı Türkiye ikincisi, Demirci E10A Takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bireysel kategorilerde de Manisalı sporcular dikkat çeken dereceler elde etti. K10A kategorisinde yarışan Sare Ertin, sprint yarışında Türkiye birincisi olurken orta mesafe yarışında Türkiye ikinciliği kazandı. E8 kategorisinde mücadele eden Asaf Eren Başaran sprint yarışında Türkiye ikincisi oldu. Defne Dağ sprint yarışlarında Türkiye dördüncülüğünü elde ederken, Rana Ersöz K14B kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. Nazmi Mert Üner ise orta mesafe yarışında E14A kategorisinde Türkiye altıncılığı derecesi elde etti.

Başarılı sporcuları tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'nın oryantiring branşında her geçen gün daha önemli başarılara imza attığını belirterek şunları söyledi: "Balıkesir'de düzenlenen şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve performans bizleri gururlandırdı. Manisa olarak sporda her branşta altyapıya büyük önem veriyoruz. Genç sporcularımızın Türkiye çapında elde ettiği dereceler bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
