Manisa spor haberleri: Manisa FK penaltılarda turladı - Son Dakika
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Manisa spor haberleri: Manisa FK penaltılarda turladı

18.10.2022 17:02
Manisa spor haberleri: Manisa FK penaltılarda turladı

Manisa spor haberi... STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Selim ŞenözMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet - Gakpa, Selim (Dk. 68 Adem), Batuhan, Grezda (Dk. 68 Diallo), Stark (Dk. 46 Çağrı ), Mert Kuyucu, Fırat (Dk. 75 Nizamettin), Ayberk, Oktay (Dk. 46 Muhammet), Kadir (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Selim Şenöz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet - Gakpa, Selim (Dk. 68 Adem), Batuhan, Grezda (Dk. 68 Diallo), Stark (Dk. 46 Çağrı ), Mert Kuyucu, Fırat (Dk. 75 Nizamettin), Ayberk, Oktay (Dk. 46 Muhammet), Kadir (Dk. 98 Burak)AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR: Akın - Gürkan (Dk. 81 Selahattin), Ali (Dk. 51 Emirhan), Doğukan (Dk. 61 Bekir), Metin (Dk. 104 Efekan), Berkay  (Dk. 81 Bedirhan), Kadir, Cengizhan, Orhan, Anıl, Birkan (Dk. 61 Hakan)GOLLER: Dk. 70 (P) Gakpa, Dk. 120 Diallo (Manisa FK) - Dk. 10 Doğukan, Dk. 107 Efekan (Amberçay Eynesil Belediyespor)SARI KARTLAR: Ayberk, Gakpa, Diallo, Nizamettin (Manisa FK) - Anıl, Kadir, Hakan, Akın, Emirhan (Amberçay Eynesil Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında evinde 3'üncü Lig ekibi Amberçay Eynesil Belediyespor'u ağırlayan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 berabere biten maçta rakibini seri penaltılarla eledi: 9-8. Konuk takım 10'uncu dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Manisa FK, 70'inci dakikada Gakpa'nın penaltı golüyle dengeyi sağladı: 1-1. Uzatma dakikalarında Efekan 107'de sahne alarak Eynesil Belediyespor'u yeniden öne geçirdi. Müsabakanın 120'inci dakikasında Diallo, attığı golle maçı seri penaltılara götürdü. Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet ve Ayberk penaltıları gole çevirirken, Adem Büyük atıştan yararlanamadı. Eynesil'de ise Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan ve Orhan attı. Konuk takımda Selahattin ve Emirhan penaltı kaçırdı.

10'uncu dakika Amberçay Eynesil Belediyespor'da Ali'nin kullandığı korner, Manisa FK savunmasından sekti, Doğukan önüne düşen topu ceza sahası üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.53'üncü dakikada Manisa FK'da Gakpa'nın ceza sahası dışından şutunu kaleci Akın kornere çeldi.69'uncu dakikada Manisa FK atağında soldan ceza sahasına giren Batuhan, Bekir tarafından düşürüldü. Hakem İlker Yasin Avcı, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada topun başına geçen Gakpa, topu ağlara gönderdi: 1-1. 106'ncı dakikada Manisa FK atağında Batuhan'ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci Akın, kornere çeldi. 107'nci dakikada Amberçay Eynesil Belediyespor atağında Selahattin'in soldan kale içerisine yerden sert ortasına dokunan Efekan, topu ağlara gönderdi: 1-2.120'inci dakikada Dıallo'nun sağdan ortasında top ağlarla buluştu: 2-2

Seri penaltılarda rakibine 7-6, toplamda 9-8 üstünlük kuran Manisa ekibi tur atladı.


- Manisa
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Manisa haberleri... Manisa FK, kupada bir üst tura yükseldi Manisa haberleri... Manisa FK, kupada bir üst tura yükseldi
Kaynak: DHA

İlker Yasin, Manisa, Futbol, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri: Manisa FK penaltılarda turladı - Son Dakika

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