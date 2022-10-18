Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında evinde 3'üncü Lig ekibi Amberçay Eynesil Belediyespor'u ağırlayan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 berabere biten maçta rakibini seri penaltılarla eledi: 9-8. Konuk takım 10'uncu dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Manisa FK, 70'inci dakikada Gakpa'nın penaltı golüyle dengeyi sağladı: 1-1. Uzatma dakikalarında Efekan 107'de sahne alarak Eynesil Belediyespor'u yeniden öne geçirdi. Müsabakanın 120'inci dakikasında Diallo, attığı golle maçı seri penaltılara götürdü. Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet ve Ayberk penaltıları gole çevirirken, Adem Büyük atıştan yararlanamadı. Eynesil'de ise Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan ve Orhan attı. Konuk takımda Selahattin ve Emirhan penaltı kaçırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa spor haberleri: Manisa FK penaltılarda turladı - Son Dakika

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