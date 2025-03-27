Manisa Spor Lisesi\'nden Büyük Başarı

Manisa Spor Lisesi öğrencileri, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük bir başarıya imza attı.

19 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen 13. Uluslararası Açık Yarışma Aerobik Cimnastik turnuvasında, 15-17 yaş grup kategorisinde yarışan Manisa Spor Lisesi öğrencileri Zehra Beyoğlu ve Elif Karaduman, gösterdikleri üstün performansla 1. olarak altın madalya kazandı.

Ayrıca, 2024-2025 Okul Sporları kapsamında 22 - 24 Mart 2025 tarihinde Niğde ilinde düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, +78 kilogram kategorisinde mücadele eden okulun öğrencisi Recep Alperen Aktaş, şampiyon olarak altın madalyayı kazandı ve büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Spor Lisesi Müdürü Samet Güleryüz, öğrencilerin bu önemli başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor. Bu gurur verici sonuçlar, sporun ve eğitimin bir arada yürütüldüğünde nasıl büyük başarılara ulaştırdığını gösteriyor. Kendilerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Manisa Spor Lisesi, öğrencilerini desteklemeye ve onları uluslararası arenada temsil etmeleri için teşvik etmeye devam edecek. Şampiyon öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerini kullandı. - MANİSA