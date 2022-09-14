SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Edgar Prib şoku yaşandı. Sezon başında Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen Alman ortasa oyuncusu Yeni Malatyaspor maçında sakatlanırken, yapılan kontrollerin ardından Prib'de yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Edgar Prib'in çekilen MR'ı sonucunda sol arka üst adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen Prib'in yaklaşık 4 hafta sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku - Son Dakika

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