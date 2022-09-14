Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku - Son Dakika
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Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku

14.09.2022 11:37
Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku

Edinilen Manisa haberine göre SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Edgar Prib şoku yaşandı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Edgar Prib şoku yaşandı. Sezon başında Fortuna Düsseldorf takımından transfer edilen Alman ortasa oyuncusu Yeni Malatyaspor maçında sakatlanırken, yapılan kontrollerin ardından Prib'de yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Edgar Prib'in çekilen MR'ı sonucunda sol arka üst adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen Prib'in yaklaşık 4 hafta sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Prib, 4 maçta 192 dakika süre alırken, 1 kez de ağları sarstı.


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Kaynak: DHA

Fortuna Düsseldorf, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa spor: Manisa FK'da Prib şoku - Son Dakika
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