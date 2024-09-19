Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Sezonu, Yusuf Bulut’un İsmiyle Anılacak - Son Dakika
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Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Sezonu, Yusuf Bulut’un İsmiyle Anılacak

Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Sezonu, Yusuf Bulut’un İsmiyle Anılacak

Geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden genç hakem Yusuf Bulut'un anısını yaşatmak için Manisa Süper Amatör Lig'e onun ismi verildi. Bulut, futbol camiasında sevilen bir isimdi.

19.09.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Futbol Sezonuna "Yusuf Bulut" ismi verildi.

Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın sevilen simalarından Turgutlulu genç hakem Yusuf Bulut'un ismi Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Futbol Sezonuna verildi.

Spor yaparken 24 Nisan 2024 tarihinde geçirdiği kalp krizin sonucu hayatını kaybeden Turgutlulu hakem Yusuf Bulut'un adı Manisa Süper Amatör Lig'de yaşatılacak.

Manisa bölgesinde uzun yıllardır futbol hakemliği yapan ve Turgutlu Belediyesi'nde Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 37 yaşındaki Yusuf Bulut, arkadaşlarıyla birlikte spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yusuf Bulut'un vefatı, futbol camiasında ve Turgutlu'da büyük üzüntüye neden olmuş düzenlenen geniş cenaze töreni ile genç hakem memleketi Turgutlu'da defnedilmişti.

Yusuf Bulut'un anısını yaşatmak ve yaptığı hizmetlere bir saygı göstergesi olarak, Manisa ASKF tarafından Manisa Süper Amatör Lig'e "Yusuf Bulut" ismi verildi. Manisa ASKF Başkanı Erol Timur yaptığı açıklamada, "Böylelikle, Bulut'un futbol dünyasına yaptığı katkılar ve onun hatırası, ölümsüzleşmiş olacak. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet sevenleri ve ailesine tekrar başsağlığı diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Süper Amatör Lig 2024-2025 Sezonu, Yusuf Bulut’un İsmiyle Anılacak - Son Dakika

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