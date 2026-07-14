Manisalı grekoromen güreşçiden Türkiye üçüncülüğü - Son Dakika
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Manisalı grekoromen güreşçiden Türkiye üçüncülüğü

Manisalı grekoromen güreşçiden Türkiye üçüncülüğü
14.07.2026 11:18  Güncelleme: 11:20
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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyesporlu Musa Yusuf Tekin, 38 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu Musa Yusuf Tekin, 38 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Genç güreşçinin başarısı Manisa'da sevinçle karşılandı.

Yunusemre Belediyesporlu güreşçi Musa Yusuf Tekin, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü oldu.

38 kilo kategorisinde mindere çıkan Musa Yusuf Tekin, Türkiye'nin farklı illerinden gelen başarılı rakipleri karşısında sergilediği mücadeleyle bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle hem Manisa'yı hem de Yunusemre Belediyespor'u gururlandıran genç sporcu, önemli bir başarıya imza attı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, altyapıdan yetişen sporcuların başarılarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Altyapımızdan yetişen Musa Yusuf Tekin'in Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük derecesi bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Yunusemre Belediyespor'un birçok branşta başarılı sporcular yetiştirdiğini ifade eden Kanik, güreş branşında da Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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