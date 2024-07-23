Salihli\'li judocu Hira Kılkış, Yıldızlar Avrupa Kupası\'nda şampiyon oldu

Spor

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocusu Hira Kılkış, 70 kiloda şampiyon oldu.

Avrupa Judo Birliği (EJU) tarihinde ilk kez düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası, Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. 6 ülkeden toplam 156 yıldız sporcunun mücadele ettiği Avrupa Kupasına milli forma ile Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Hira Kılkış ve Sultanur Diker, Değerli Zamanlar Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sağır ve 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Mustafa Göde katıldı.

Milli Takım Antrenörü olarak Özlem Akın Ayaz'ın görev aldığı Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Salihlili judocu Hira Kılkış, 70 kiloda şampiyon olurken, +70 kiloda Sultanur Diker, 2. oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Yıldızlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Hira Kılkış ve 2. olan Sultanur Diker'e başarılarından dolayı tebrik etti. - MANİSA