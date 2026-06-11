Manisa\'nın gururu Nurbade Dünya Şampiyonu oldu

Manisalı milli karateci Nurbade Büber, Brezilya'nın Braslia kentinde düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Kadın Takım Kumite kategorisinde Dünya Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi ve Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcusu olan Büber, elde ettiği tarihi başarıyla hem üniversitesine hem kulübüne hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'nın başkenti Braslia'da gerçekleştirilen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda yaklaşık 50 ülkeden sporcular mücadele etti. Türkiye'yi Kadın Takım Kumite kategorisinde temsil eden milli takım kadrosunda yer alan Nurbade Büber, takım arkadaşlarıyla birlikte gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Manisa'da yetişen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve A Milli Takım sporcusu olan Nurbade Büber, kazanılan altın madalyayla kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan genç sporcu, aynı zamanda Manisa karate tarihinde dünya şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Manisa'nın gururu olan Nurbade Büber'in şampiyonluğu, spor camiasında büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcular için de önemli bir ilham kaynağı oldu.

Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcu Nurbade Büber'in başarısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa spor camiasında büyük mutlulukla karşılandı. - MANİSA