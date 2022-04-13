Manisaspor'dan İbrahim Çetin'e milli davet - Son Dakika
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Manisaspor'dan İbrahim Çetin'e milli davet

13.04.2022 13:46
Manisaspor'dan İbrahim Çetin'e milli davet

Manisaspor'un genç futbolcusu İbrahim Çetin, U-14 Milli Takımın Hollanda'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.

Manisaspor'un genç futbolcusu İbrahim Çetin, U-14 Milli Takımın Hollanda'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi. U-14 Milli Takımın kampı 10-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleşecek.

U-14 Milli Takımın 10-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisaspor'un genç futbolcusu İbrahim Çetin, U-14 Milli Takımın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı. Santrfor mevkisinde görev yapan İbrahim'in yetenekli bir isim olduğunu ifade eden Manisaspor teknik patronu Alper Dirik, "Onu Saruhanlı Belediyespor'dan kulübümüze kazandırmıştık. Aramıza katıldığı günden bu yana gelişimini yakinen takip etmekteyiz. Milli takımımızın hazırlık kampına seçilen oyuncumuzu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu kampta kendini yeniden gösterme fırsatı bulacaktır. Manisaspor'un altyapısında bir birinden değerli yetenekli oyuncularımız mevcut. İlerleyen süreçte milli takımımıza daha fazla isimler kazandıracağımıza inanıyoruz" dedi. - MANİSA

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İbrahim Çetin, Manisaspor, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisaspor'dan İbrahim Çetin'e milli davet - Son Dakika


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