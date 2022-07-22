ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz - Son Dakika
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ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz

22.07.2022 18:49

Manchester United'in Şampiyonlar Ligi dışında kalması sonrası kendisine uygun bir takıma transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun geleceğindeki belirsizlik çözülebilmiş değil. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo ile ilgili, "Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Bir parça mutsuz hissediyor, nasıl çözebiliriz buna bakacağız. Ben onunla çalışmak istiyorum." dedi.

İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo belirsizliği sürüyor. Henüz kampa katılmayan Ronaldo için farklı iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ederken teknik direktör Erik ten Hag, düzenlenen basın toplantısında bu konuya değindi.

"RONALDO'YU BEKLEYEMEYİZ"

Takımdan ayrılmak istediği belirtilen ve adı farklı kulüplerle anılan Cristiano Ronaldo'nun son durumu sorulan Hollandalı çalıştırıcı,"Geçtiğimiz haftayla durum aynı. Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun durumu için bu ifade doğru bir kelime değil. Şu anda takımdaki oyunculara odaklandım ve harika bir iş yapıyoruz. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Bir parça mutsuz hissediyor, nasıl çözebiliriz buna bakacağız. Ben onunla çalışmak istiyorum. Onu, sonrasında takıma adapte edeceğiz" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Dünya basınında geniş yankı bulan Ronaldo'nun ayrılık isteğinin arkasında yatan sebep ise Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek. Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.

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Manchester United, Cristiano, Spor, Son Dakika

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