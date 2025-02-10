Manyasspor Karate Takımı Ege Karate Ligi\'nde Başarılar Elde Etti

Spor

Uşak'ta düzenlenen Ege Karate Ligi 2. Etabında Manyasspor Karate Takımı bir başarıya imza attı. Yaklaşık 900 sporcunun katıldığı turnuvada, Manyas Belediyespor Karate Takımı 12 sporcu ile katılım sağladı.

Zorlu müsabakalarda rakiplerini geride bırakan sporculardan Abdullah Şimşek, 2014 kızlar kumite 40 kilogram kategorisinde ve Ceydanur Mira Ören birinci olarak altın madalya kazandı. Dikkat çeken diğer sporculardan Egemen Er erkekler kata dalında, Esmanur Evirgen 2014 kızlar kumite +44 kilogramda, Nevanur Güler 2013 kızlar kumite 40 kilogramda ve Yunus Emre İlkbay 2012 erkekler kata dalında bronz madalya alarak ilçeye madalyalarla döndü.

Manyasspor Karate Takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen, sporcularının gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Manyas Belediyesi'ne teşekkür etti. düzenle ama bilgi değiştirme

Ege Karate Ligi'nin 3. etabının ise 15 Mart'ta Manisa'da yapılacağı açıklandı. - BALIKESİR