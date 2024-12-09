Marc Cucurella, Krampon Hatasıyla Geri Düşen Chelsea'ye Özür Diledi - Son Dakika
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Marc Cucurella, Krampon Hatasıyla Geri Düşen Chelsea'ye Özür Diledi

Marc Cucurella, Krampon Hatasıyla Geri Düşen Chelsea\'ye Özür Diledi

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, Tottenham Hotspur maçının başındaki kramponlarıyla yaşadığı sorun sonrası takımının 2-0 geriye düşmesine sebep oldu. Maç sonunda hataları için özür dileyen Cucurella, kramponlarını çöpe attı. Chelsea, maçı 4-3 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

09.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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CHELSEA'NİN İspanyol sol beki Marc Cucurella, dün oynanan Tottenham Hotspur maçının ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.

İngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

KRAMPONLARINI ÇÖPE ATIP, ÖZÜR DİLEDİ

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı. Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti. İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, 'Üzgünüm maviler' notunu düştü.

Kaynak: DHA

Tottenham, Chelsea, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marc Cucurella, Krampon Hatasıyla Geri Düşen Chelsea'ye Özür Diledi - Son Dakika

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