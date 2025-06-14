Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcao kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını keserek destek videosu paylaştı.
Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını kestiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Marcao'nun paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları yağdı.
Marcao'nun eşinin paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı - Son Dakika
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