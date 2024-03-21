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- Marco Rossi: "Türkiye yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler"

BUDAPEŞTE - Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye Milli Takımı'nın yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahip olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor"

Vincenzo Montella'nın, Türkiye'de teknik direktörlük göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösterdiğine değinerek sözlerine başlayan Rossi, "Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir"

EURO 2024'te Türkiye ve Macaristan'ın sürpriz yapabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Macaristan 1950'de altın jenerasyonu yaşadı. Ondan sonra da zaman zaman iyi performanslar gösterdi. Son olarak 1986'da Dünya Kupası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir. Macaristan için ise böyle bir başarı için çok iyi performans göstermemiz gerek" şeklinde konuştu.