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Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı - Son Dakika

Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı

13.02.2022 22:33
Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı

Mardin 1. Amatör Küme'de oynanan Nusaybin Belediyespor-Kızıltepe 47 Spor müsabakasında futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı.

Mardin 1. Amatör Küme'de oynanan Nusaybin Belediyespor- Kızıltepe 47 Spor müsabakasında futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı.

Mardin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Mardin 1. Amatör Küme liderlik maçı için Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybin Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma kavgaya dönüşürken, futbolcu, teknik direktöre taşla saldırdı. Ev sahibi takım olmasından dolayı Nusaybin Belediyespor taraftarlarının tribünlere alındığı maçta, Kızıltepe 47 Spor taraftarları ise karşılaşmayı tel örgünün gerisinden izledi. 90 dakika sonunda takımlar, birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında çıkan kavga saha içine de sıçradı. Nusaybin Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin saha içinde karıştığı kavgada Kızıltepe 47 Sporlu 9 futbolcu ile antrenör Hasan Ablağ aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı. Polisin olaya müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan futbolcular ve antrenör, Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek gerginliği önledi. - MARDİN

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Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mardin 1. Amatörde futbolcu teknik direktöre taşla saldırdı - Son Dakika Spor


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