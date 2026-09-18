Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlığını 1,5 saatlik antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlığını 1,5 saatlik antrenmanla sürdürdü

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Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü; kırmızı-lacivertliler yarın yeniden çalışacak.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadı'nda teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve düz koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, futbolcuların çift kale maç yapmasıyla sona erdi.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 ile Metro Holding Kayserispor, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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