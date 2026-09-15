Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde yapılan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-lacivertliler, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabey Tesisleri'nde toplandı.

Atletik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçında mağlubiyetle tanışmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ve bütün futbolcularının aslanlar gibi mücadele ettiğini kaydeden Cingöz, şöyle konuştu:

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve taraftarlarımızı üzdük. İnşallah bunu Kayserispor maçında telafi etmek istiyoruz. Pazar günü sahamızda çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Şu anda lider durumdalar. Çok değerli oyunculardan oluşan bir kadroya sahipler ve büyük bir camiayı temsil ediyorlar. Ancak biz de iyi bir takımız. Bundan sonra eksiklerimizi daha net görüp onların üzerine gideceğiz. İyi yaptığımız şeyleri daha da geliştireceğiz. Analizlerimizde de bunları konuştuk. Daha dikkatli olup oyun ritmimizi yükselterek iyi sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Bunun ilk yansımasını hafta sonu oynayacağımız Kayseri maçında göstereceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

Metro Holding, Ahmet Cingöz, Kayserispor, Trendyol, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da çobanların zorlu mesaisi 80 bin TL’ye personel bulunamıyor Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş’a yönelik saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor
Ne yaptın Greenwood Çektiği şut bakın nereye gitti Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım’a istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

19:12
Rusya’dan NATO’yu ayağa kaldıran hamle Askeri helikopteri hedef aldılar
Rusya'dan NATO'yu ayağa kaldıran hamle! Askeri helikopteri hedef aldılar
18:54
Yemen cephesi alev alev Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı
18:25
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
18:19
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı
Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 19:34:39. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement