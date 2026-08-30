Mardin 1969, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Mardin 1969, Sivasspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Hazırlıklar devam ediyor.
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.
Mardin 1969, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Mardin 1969 ile Sivasspor, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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