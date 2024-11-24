Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu'yu Deplasmanda Mağlup Etti - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu'yu Deplasmanda Mağlup Etti

Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu\'yu Deplasmanda Mağlup Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki mücadelesinde Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu'yu 2-1 mağlup ederek 25 puana ulaştı ve 3'üncü sırada yer aldı. 7 Eylül Turgutlu ise düşme hattında kalmaya devam ediyor.

24.11.2024 16:41
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984, zirveyi hedefleyen Mardin 1969 Spor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Mardin ekibi maçın 18'inci dakikasında Ahmet Teker'in attığı golle öne geçti: 0-1. 7 Eylül Turgutlu, 39'uncu dakikada Abdulsamet'in kendi ağlarına yolladığı topla beraberliği sağladı: 1-1. Mardin 1969 Spor, 75'inci dakikada Aykut'un golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2. Konuk takım 79'ncu dakikada Mesih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelede başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından 7 Eylül Turgutlu 1984 takımı 5 puanda kaldı ve sonunculuktan kurtulamadı. Mardin 1969 Spor ise 25 puana yükselip haftayı 3'üncü sırada geçti.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Mardin, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, 7 Eylül Turgutlu'yu Deplasmanda Mağlup Etti - Son Dakika

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