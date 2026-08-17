Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor\'u 2-0 Yendi
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Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktörler değerlendirdi.

1'inci Lig'in 2'nci haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz ve Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, geçen yıl Süper Lig'de oynayan bir takıma karşı seyircisiz oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Yeni bir takımız ve ligin belki de en hazır takımına karşı, Süper Lig'de geçen sene birlikte mücadele eden oyuncu grubuna karşı zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Hafta içi ona göre hazırlandık. Bazı bölümlerde topu rakibe verdik, bilinçli verdik. Çünkü az önce söylediğim gibi yeni bir takımız. Her hafta, her gün üstüne koyuyoruz. Kompakt ve birlikte oynamaya alışkın bir oyuncu grubuna karşı, bizim gibi yeni toplanan oyuncu grupları tabii ki de zorluk yaşayacaktır. O zorlukları kısmen yaşadığımızı düşünüyorum. Ama pozisyon zenginliğine baktığımız zaman gerçekten de çok net pozisyonlarımız var. Biraz daha farklı, yani 4 de olabilecek, 4-5 de olabilecek pozisyonlarımız vardı. Pozisyonlar da verdik, onların üzerinde tabii ki de duracağız. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Geçiş oyunlarında gerçekten de etkililerdi. Kendi takımımı da tebrik ediyorum, hepsini alınlarından öpüyorum. Taraftarlarımız bizim için gerçekten de büyük bir güç. Oyuncularım ilk defa bu sahada oynuyorlar. İlk defa Mardin'i gören oyuncularım var. 16-17 tane transfer yapıldı. Bunlar bir süreç istiyor. Bu süreç içerisinde taraftarlarımızın coşkusu, desteği, birlikteliği, oyun coşkumuzu daha çok arttıracaktır. Onları bundan sonra ceza almadan sürekli tribünde görmek istiyoruz" dedi.

BÜLENT KORKMAZ: MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK, MARDİNSPOR'U KUTLUYORUM

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise rakip takımı tebrik ederek, "İlk yarı 1-0 öne geçti Mardinspor ama ikinci yarı hiçbir şey oynamadık. Kötü oynadık, kötü mücadele ettik. İstediğimiz hem hücumda hem savunmada istediklerimizi yapamadık açıkçası. Mağlubiyeti hak ettik. Mardinspor'u kutluyorum. Tabii ki ben de mutlu değilim. Yani bir teknik direktör olarak, bu takımın sorumlusu olarak ben de mutlu değilim. Ama bu kadar karamsar olmaya da gerek yok. Geçen haftaki oyunla bu hafta oynanan oyun arasında çok fark var, 180 derece fark var, onun farkındayım. Onu da biliyorum. Genç oyuncular da oynuyor, yani bunun da farkına varmanız lazım. Dolayısıyla biraz zamana ihtiyaç var. Rize'de de Süper Lig'e çıktığında ilk iki hafta beraberlikle sonuçlanmıştı. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Bu uzun süreçte sabırlı olmamız lazım. Tabii bizim çok çalışmamız lazım, çok mücadele etmemiz lazım. Ama herkesin sabırlı olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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